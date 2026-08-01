В горах Северной Осетии погиб турист из Воронежа

Спасатели сегодня обнаружили тело пропавшего в горах республики 43-летнего туриста из Воронежа.
«27 июля один из участников незарегистрированной тургруппы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Спустившись до водопадов, остальные участники группы мужчину не обнаружили. За помощью туристы обратились в МЧС России», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
Спасатели обследовали всю территорию, где, по их предположению, мог находиться пропавший мужчина. В поисках участвовали свыше 20 сотрудников МЧС России.
Однако в первые два дня поиски ничего не дали. Сегодня их возобновили. К сожалению, найти живым пропавшего не удалось.
Тело погибшего нашли при выходе на плато Мидаграбинского ледника в районе скалы «Бараньи лбы».