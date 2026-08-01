В горах Северной Осетии погиб турист из Воронежа

«27 июля один из участников незарегистрированной тургруппы при спуске с маршрута в промежутке от Мидаграбинского ледника до Мидаграбинских водопадов ушел вперед группы. Спустившись до водопадов, остальные участники группы мужчину не обнаружили. За помощью туристы обратились в МЧС России», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.