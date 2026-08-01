Фура на трассе в Пермском крае выгорела дотла

Фура на дороге Пермь — Нытва полностью сгорела.
На трассе Пермь — Нытва загоревшаяся во время движения фура взорвалась и полностью выгорела.
«Водитель заметил возгорание, остановился на обочине и покинул транспортное средство. О столкновении речи не идёт. Прибыли экстренные службы, работают на месте. Пострадавших нет», — сообщает издание «Подъём» со ссылкой на краевое управление МВД.
Огонь полностью ликвидирован. Пожара на АЗС в близлежащей деревне Марчуги не было, уточнили в администрации Нытвенского округа.
Ранее стало известно о пострадавших в жутком ДТП на трассе в Пермском крае. В аварии на объездной дороге Краснокамска на мосту через реку Ласьву пострадали д2 автомобиля. Одна машина перевернулась, а другая въехала в ограждение.