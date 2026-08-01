На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего энергоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Потеря внешнего электроснабжения Запорожской АЭС в субботу была связана с техническими причинами и срабатыванием автоматики, сообщила пресс-служба станции.
Внешнее энергоснабжение, которое было временно потеряно в субботу, восстановлено на Запорожской АЭС в течение часа, сообщили ранее на станции.
«Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций “Росатома”, в результате срабатывания автоматики по технической причине произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения», — сообщили в пресс-службе.
В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции, отметили на станции.
В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».