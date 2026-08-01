На участок трассы Абакан-Кызыл сошел сель

По данным Упрдора «Енисей», представители дорожных служб оперативно выехали на место и к вечеру полностью расчистили дорогу от селевых отложений. Сейчас проезд восстановлен, но специалисты продолжают следить за обстановкой. Центр управления в кризисных ситуациях тувинского главка МЧС ведет постоянный мониторинг как состояния полотна, так и погоды на этом участке. Осадки не прекращаются, поэтому новые сходы селя исключать нельзя.