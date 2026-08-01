Женщина брызнула перцовым баллончиком в лицо ребенку на станции «Каширская»

— Сегодня на станции метро «Каширская» между пассажирками произошeл конфликт. В ходе инцидента девушка 2007 года рождения распылила перцовый баллончик в сторону оппонентки, после чего скрылась. В результате пострадал 6‑летний ребeнок, который находился рядом с одной из женщин, — говорится в сообщении.