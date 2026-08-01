Женщина брызнула перцовым баллончиком в лицо ребенку на станции «Каширская»

Женщина распылила перцовый баллончик во время конфликта на станции метро «Каширская» в Москве, в результате чего пострадал шестилетний мальчик. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
— Сегодня на станции метро «Каширская» между пассажирками произошeл конфликт. В ходе инцидента девушка 2007 года рождения распылила перцовый баллончик в сторону оппонентки, после чего скрылась. В результате пострадал 6‑летний ребeнок, который находился рядом с одной из женщин, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, ребенка с ожогом глаз доставили в больницу. Полицейские задержали фигурантку на улице Мусы Джалиля, передает официальный канал УМВД в МАКС.
2 июля в столичном Бирюлеве женщина залила перцовым баллоном соседскую квартиру, где в тот момент находился восьмилетний ребенок, после чего сразу скрылась. Из-за того что доступ в помещение был ограничен, спасателям пришлось вскрывать дверь. Специалистам удалось эвакуировать мальчика.
Ранее пять детей пострадали в результате распыления перцового баллончика в школе № 63 во Владивостоке. Один из учеников пронес в учреждение с углубленным изучением китайского языка запрещенный предмет. После распыления баллончика пятерым школьникам стало плохо — им вызвали скорую помощь.