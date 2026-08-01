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Трагический путь домой: Тело модели Турковой, убитой в Сербии, привезут на родину

Останки 27-летней россиянки Людмилы Турковой, погибшей в Сербии, планируют доставить в Россию для кремации. Передача тела ожидается 3 августа, после чего в городе Пушкине пройдут похороны и поминальные мероприятия, передаёт 78.ru.

По словам знакомых погибшей, сейчас её родственники занимаются оформлением необходимых документов и организацией перевозки. Для этого семья объявила сбор средств — требуется около восьми тысяч евро.

Подруга Турковой сообщила, что собранные деньги направят на транспортировку останков, проведение похорон и другие связанные с этим расходы. Она также отметила, что семья ожидает официального завершения всех процедур.

Напомним, россиянка Людмила Туркова прилетела в Сербию на отдых 23 июля и через два дня перестала выходить на связь с родственниками. После её исчезновения в русскоязычных чатах Белграда начали распространять информацию о поиске девушки. Спустя несколько дней её останки обнаружили в чемодане в реке возле белградского пригорода Падинска-Скела. Подозреваемым в убийстве петербургской модели Людмилы Турковой оказался 25-летний гражданин Турции. По данным следствия, мужчина пригласил девушку на свидание, после чего убил её. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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