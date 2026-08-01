Трагический путь домой: Тело модели Турковой, убитой в Сербии, привезут на родину

Напомним, россиянка Людмила Туркова прилетела в Сербию на отдых 23 июля и через два дня перестала выходить на связь с родственниками. После её исчезновения в русскоязычных чатах Белграда начали распространять информацию о поиске девушки. Спустя несколько дней её останки обнаружили в чемодане в реке возле белградского пригорода Падинска-Скела. Подозреваемым в убийстве петербургской модели Людмилы Турковой оказался 25-летний гражданин Турции. По данным следствия, мужчина пригласил девушку на свидание, после чего убил её. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.