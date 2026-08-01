Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня ограничения уже вводили в семи аэропортах России. Речь идёт о воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.Читать дальше