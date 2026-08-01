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Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры принимаются в целях обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня ограничения уже вводили в семи аэропортах России. Речь идёт о воздушных гаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары и Чебоксар.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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