«Ъ»: Сразу трех топ-менеджеров «дочки» Газпрома арестовали за крупные взятки

Три топ-менеджера «Газпром энергохолдинг» стали фигурантами дела о взятках, они требовали от поставщика откаты в миллионы рублей. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила газета «Коммерсантъ».
По информации издания, Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игоря Моисеенко, гендиректора ООО «Гэх закупки» Игоря Мазина, его заместителя по закупкам и логистике Алексея Чубшева, а также неустановленных лиц.
— Фигуранты вымогали откаты, в том числе за заключение новых контрактов и общее покровительство у поставщиков ГЭХ, — говорится в материале.
В феврале Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова, обвиняемого в получении взяток в размере более 29 миллионов рублей. Мужчину задержали в Санкт-Петербурге. Позднее его доставили в Москву для избрания меры пресечения. 27 февраля зампреду правления «Газпром нефти» предъявили обвинение.