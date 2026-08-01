«Ъ»: Сразу трех топ-менеджеров «дочки» Газпрома арестовали за крупные взятки

По информации издания, Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении заместителя гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игоря Моисеенко, гендиректора ООО «Гэх закупки» Игоря Мазина, его заместителя по закупкам и логистике Алексея Чубшева, а также неустановленных лиц.