Возвращённая сумочка стала причиной точного удара ножницами в самое мягкое место петербуржца

Ранее сообщалось, что в петербургском торгово-развлекательном комплексе «Леомолл» на Планерной улице неизвестный ранил охранника ножницами и скрылся. По предварительным данным, сотрудник службы безопасности заподозрил посетителя в возможной краже и попытался провести проверку. В ответ мужчина вступил в конфликт, который перерос в драку с использованием ножниц. Нанеся удары охраннику, злоумышленник спешно покинул ТРК и уехал на автомобиле синего цвета.