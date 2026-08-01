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Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Орловка Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Большегруз также получил повреждения.

Источник: Life.ru

«FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Ранее пять человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке под Донецком. Среди них — четверо врачей. У всех диагностированы травмы разной степени тяжести.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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