Водитель грузовика ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

«FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.
Ранее пять человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке под Донецком. Среди них — четверо врачей. У всех диагностированы травмы разной степени тяжести.
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