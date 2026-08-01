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Сын лудоман — горе в семье: Подросток спустил 352 тысячи рублей на скины в играх

16-летний подросток из Белоруссии потратил 352 тысячи российских рублей на внутриигровые покупки, используя деньги с карт родителей. Об этом рассказала его мать, передаёт SHOT.

Источник: Life.ru

По словам женщины, сначала она не обращала внимания на регулярные списания примерно по 5 тысяч рублей в неделю, считая их оплатой подписок на различные сервисы.

Позже выяснилось, что сын использовал реквизиты её карты для покупки игровых предметов и улучшений. Кроме того, подросток тратил деньги, которые получал в подарок на праздники.

Всего за полтора года на виртуальные товары ушло 352 тысячи рублей. После этого мать заблокировала карту сына, сменила пароли от своих счетов и провела с подростком разговор.

Россиянам с игровой зависимостью могут начать оказывать бесплатную помощь по специальной программе реабилитации уже с 1 сентября. Минздрав разрабатывает стандарты диагностики, лечения и сопровождения лудоманов по аналогии с программами помощи при других зависимостях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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