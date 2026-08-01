Премьер Таиланда пообещал суровое наказание для виновных в убийстве россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун пообещал, что виновных в убийстве россиян в Паттайе будет ждать самое суровое наказание. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Такого не должно было случиться. я твердо заверяю вас, что следствие и судебный процесс в отношении тех, кто это совершил, будут вестись по законам нашей страны со всей строгостью, и виновные получат самое суровое наказание», — отметил он.
По словам Чанвиракуна, приговор в отношении виновных не будет смягчен ни при каких обстоятельствах.
Ранее KP.RU сообщал, что в Таиланде убили 22-летнюю Диану и ее 17-летнего брата Романа Назимовых. По факту произошедшего местная полиция начала расследование, а на месте обнаружения тел россиян были найдены останки еще трех человек. По версии следствия, к совершению обоих преступлений причастны четыре человека.