СМИ: Взрыв произошел в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве

Взрыв произошел в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в центре Москвы рядом со сталинской высоткой. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил Telegram-канал Baza.
— На место едут экстренные службы. Пожару присвоен третий ранг сложности, — говорится в публикации.
По предварительным данным Shot, пострадали около 10 человек. Однако Telegram-канал «112» сообщает о 20 пострадавших в результате инцидента. Там также уточнили, что к «Дому авиаторов» направлены десятки нарядов скорой помощи и значительные силы МЧС".
Известно, что хлопок носил бытовой характер. Официальной информации на момент публикации материала не поступало.
Ранее в промышленной зоне в подмосковных Бронницах произошел пожар на площади пяти тысяч квадратных метров, в результате чего повреждения получили несколько автомобилей.