Беспилотную опасность в субботу, 1 августа, объявили на территории Московской области. Соответствующее оповещение поступило в единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Подмосковью.
Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить близко к окнам. При необходимости следует укрыться в безопасных местах. В связи с введением режима в области могут наблюдаться временные перебои в работе мобильного интернета.
— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, — говорится в сообщении РСЧС в МАКС.
1 августа автобус с 55 пассажирами попал под удар Вооруженных сил Украины в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, еще 12 получили ранения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Местные власти пообещали оказать необходимую помощь раненым и семье погибшего.
За прoшедшую ночь российские средства ПВO перехватили и уничтoжили 274 украинских беспилoтника самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 31 июля до 07:00 1 августа, сообщили в Минобороны РФ.