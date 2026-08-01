Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять человек пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве

Предварительно, десять человек пострадали при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

В центре Москвы сообщили о взрыве у Кудринской площади. Видео © Telegram/ SHOT.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали мощный хлопок. После этого в районе Московского зоопарка и высотного здания заметили несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Москве ранее неоднократно проводились проверки после сообщений о громких хлопках и происшествиях в центральных районах города. Экстренные службы в таких случаях устанавливают источник звука и наличие угрозы для жителей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.