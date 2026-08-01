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СМИ: Два человека погибли после ЧП на Кудринской площади в Москве

Два человека погибли в результате взрыва на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Два человека погибли в результате взрыва на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

— На месте хлопка на Кудринской площади работают все оперативные службы Москвы, — говорится в публикации.

Позже издание добавило, что число погибших возросло до трех человек.

По информации Telegram-канала Baza, ресторан, в котором предположительно произошел взрыв, был закрыт на частное мероприятие.

Ранее некоторые СМИ сообщили о 10 пострадавших в результате инцидента. При этом по другим данным, пострадали 20 человек. Известно, что хлопок носил бытовой характер.