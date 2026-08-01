СМИ: Два человека погибли после ЧП на Кудринской площади в Москве

Два человека погибли в результате взрыва на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
— На месте хлопка на Кудринской площади работают все оперативные службы Москвы, — говорится в публикации.
Позже издание добавило, что число погибших возросло до трех человек.
По информации Telegram-канала Baza, ресторан, в котором предположительно произошел взрыв, был закрыт на частное мероприятие.
Ранее некоторые СМИ сообщили о 10 пострадавших в результате инцидента. При этом по другим данным, пострадали 20 человек. Известно, что хлопок носил бытовой характер.