Предварительно, причиной взрыва в ресторане в Москве стало газовое оборудование

Напомним, в ресторане итальянской кухни на Кудринской площади в Москве прогремел взрыв, после чего начался пожар. По данным Telegram-канала Baza, заведение в этот день было закрыто для обычных посетителей и проводило частное мероприятие. В результате происшествия пострадали 4 сотрудника ресторана.