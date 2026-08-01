МВД: Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у кафе на Кудринской площади

Три человека погибли и 15 пострадали в результате взрыва у летнего кафе на Кудринской площади в Москве. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в главном управлении МВД России по Москве.
— По имеющейся информации, сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в полиции.
В настоящее время на месте взрыва в районе дома № 1 работает следственная группа и сотрудники оперативных служб, передает официальный канал ведомства в МАКС.
По данным СМИ, инцидент произошел в ресторане «Balzi Rossi». Известно, что хлопок носил бытовой характер. Источники сообщали, что взрыв прогремел на кухне из-за утечки газа.
Участников ночного велофестиваля по Садовому кольцу столицы эвакуировали из-за произошедшего. Очевидцы утверждали, что сотрудники экстренных служб перекрыли дорогу от метро «Баррикадная» до Новинского бульвара.