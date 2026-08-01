Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У ресторана в центре Москвы прогремел взрыв, есть погибшие

Три человека стали жертвами взрыва, произошедшего возле летнего кафе на Кудринской площади. Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Травмы различной степени тяжести получили пятнадцать пострадавших.

К месту происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, а также следственная группа, которая в настоящее время работает на площадке.