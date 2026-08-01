У ресторана в центре Москвы прогремел взрыв, есть погибшие

Травмы различной степени тяжести получили пятнадцать пострадавших.
К месту происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, а также следственная группа, которая в настоящее время работает на площадке.
Три человека стали жертвами взрыва, произошедшего возле летнего кафе на Кудринской площади. Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы.
Травмы различной степени тяжести получили пятнадцать пострадавших.
К месту происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, а также следственная группа, которая в настоящее время работает на площадке.