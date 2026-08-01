Три человека погибли и 15 пострадали при взрыве в ресторане в центре Москвы

В итальянском ресторане в высотном здании на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Погибли три человека, 15 пострадали.
Взрыв произошел около около 20:10 мск. «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах писал, что пострадали 20 человек. Силовики выясняют причину взрыва.
«Москва 24» пишет, что сегодня заведение было закрыто для посетителей. Там проходил частный банкет. На место взрыва направлены бригады скорой помощи и МЧС. После взрыва в Москве отменили ночной велофестиваль, сообщила пресс-служба дептранса.