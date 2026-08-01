Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли и 15 пострадали при взрыве в ресторане в центре Москвы

В итальянском ресторане в высотном здании на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Погибли три человека, 15 пострадали.

В итальянском ресторане в высотном здании на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Погибли три человека, 15 пострадали.

Взрыв произошел около около 20:10 мск. «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах писал, что пострадали 20 человек. Силовики выясняют причину взрыва.

«Москва 24» пишет, что сегодня заведение было закрыто для посетителей. Там проходил частный банкет. На место взрыва направлены бригады скорой помощи и МЧС. После взрыва в Москве отменили ночной велофестиваль, сообщила пресс-служба дептранса.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше