Shot: Взрыв в кафе на Кудринской площади в Москве произошел из-за утечки газа

Взрыв в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве произошел из-за утечки газа на кухне заведения. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Shot.
По информации авторов материала, в момент инцидента в заведении проходила свадьба, внутри заведения находилось около 50 человек.
Возникшее после хлопка возгорание оперативно потушили пожарные, всех пострадавших отвезли в медучреждения, утверждает Telegram-канал.
Как уточнили в ГУ МВД Москвы, в результате случившегося три человека погибли и 15 пострадали. В настоящее время на месте взрыва в районе дома 1 работает следственная группа и сотрудники оперативных служб.