В момент взрыва в ресторане на Кудринской площади проходила свадьба

Напомним, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухни на Кудринской площади в центре Москвы. На месте начался пожар. Известно о трёх погибших и 15 пострадавших. Известно, что сегодня заведение было закрыто для проведения частного мероприятия. Среди госпитализированных — четверо сотрудников. Предварительно, причиной инцидента стала утечка газа.