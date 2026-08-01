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За день над Россией сбили 152 беспилотников

С 08:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 152 беспилотных летательных аппарата над территорией России. Информация об этом распространена пресс-службой Министерства обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению оборонного ведомства, перехваты осуществлялись в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, а также над Республикой Крым, Башкирией, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

В оперативном штабе Белгородской области проинформировали, что в течение суток в результате атак пострадали одиннадцать человек. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о пяти пострадавших при ударе беспилотников.

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