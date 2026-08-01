За день над Россией сбили 152 беспилотников

Согласно сообщению оборонного ведомства, перехваты осуществлялись в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, а также над Республикой Крым, Башкирией, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.
В оперативном штабе Белгородской области проинформировали, что в течение суток в результате атак пострадали одиннадцать человек. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о пяти пострадавших при ударе беспилотников.
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