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СКР устанавливает точное число жертв при взрыве в центре Москвы

Главное следственное управление Следственного комитета России устанавливает точное количество погибших при взрыве в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Главное следственное управление Следственного комитета России устанавливает точное количество погибших при взрыве в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Взрыв произошел в здании Кудринской площади. На месте работают следователи и криминалисты Главного управления СКР. Они осматривают место взрыва.

По данным МВД, при ЧП погибли три человека и 15 пострадали. «Интерфакс» со ссылкой на источники писал о 20 пострадавших. По данным «Москва 24», ресторан был закрыт на частное мероприятие. После взрыва на Кудринской площади в Москве отменили ночной велофестиваль.