СКР устанавливает точное число жертв при взрыве в центре Москвы

По данным МВД, при ЧП погибли три человека и 15 пострадали. «Интерфакс» со ссылкой на источники писал о 20 пострадавших. По данным «Москва 24», ресторан был закрыт на частное мероприятие. После взрыва на Кудринской площади в Москве отменили ночной велофестиваль.