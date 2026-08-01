В Кривом Роге сотрудники ТЦК жестоко избили мужчину

На кадрах у пострадавшего заметны многочисленные гематомы. Также видно, что он с трудом дышит после произошедшего. По данным очевидцев, рядом находилась девушка, которая, предположительно, приехала вместе с водителем группы. На записи она наблюдает за ситуацией.