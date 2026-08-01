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В Кривом Роге сотрудники ТЦК жестоко избили мужчину

В Кривом Роге произошёл конфликт с участием сотрудников территориального центра комплектования. В сети появилось видео, на котором мужчину жестоко избивают. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В Кривом Роге сообщили об избиении мужчины сотрудниками ТЦК. Видео © Telegram/ Политика Страны.

На кадрах у пострадавшего заметны многочисленные гематомы. Также видно, что он с трудом дышит после произошедшего. По данным очевидцев, рядом находилась девушка, которая, предположительно, приехала вместе с водителем группы. На записи она наблюдает за ситуацией.

Life.ru ранее писал о проверках после сообщений о конфликтах с сотрудниками ТЦК на Украине. В публикации отмечалось, что подобные инциденты вызывали широкий общественный резонанс и становились предметом разбирательств.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.