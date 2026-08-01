МВД подтвердило гибель трёх человек при взрыве в ресторане в центре Москвы

Ранее стало известно, что взрыв произошёл в ресторане итальянской кухни. После него начался пожар. В день происшествия заведение не принимало обычных посетителей, поскольку там проходило частное мероприятие. Среди госпитализированных находятся четверо сотрудников ресторана. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.