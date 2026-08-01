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СК: Число пострадавших в результате взрыва на Кудринской площади уточняется

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте инцидента на Кудринской площади. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте инцидента на Кудринской площади. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

— В связи с инцидентом, произошедшим в здании на Кудринской площади в городе Москве, на месте работают следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, — сказано в сообщении.

На данный момент специалисты проводят осмотр места происшествия. Точное число погибших и пострадавших уточняется.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — передает Telegram-канал ведомства.

В ГУ МВД России по Москве ранее сообщили, что в результате случившегося три человека погибли и 15 пострадали. По неподтвержденным данным СМИ, взрыв в ресторане «Balzi Rossi» в центре столицы произошел из-за утечки газа на кухне заведения. Уточняется, что в момент инцидента в ресторане проходила свадьба, где находилось около 50 человек.

Также участников ночного велофестиваля по Садовому кольцу столицы эвакуировали из-за произошедшего.