СК: Число пострадавших в результате взрыва на Кудринской площади уточняется

В ГУ МВД России по Москве ранее сообщили, что в результате случившегося три человека погибли и 15 пострадали. По неподтвержденным данным СМИ, взрыв в ресторане «Balzi Rossi» в центре столицы произошел из-за утечки газа на кухне заведения. Уточняется, что в момент инцидента в ресторане проходила свадьба, где находилось около 50 человек.