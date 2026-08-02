Погибли три человека. Что известно о взрыве бомбы у кафе на Кудринской площади

Самодельное взрывное устройство сработало около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, в результате чего 3 человека погибли, еще 21 человек получил ранения, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
По данным НАК, бомбу в кафе пыталась пронести женщина, которую остановил охранник. При взрыве погибли они оба, а также один из посетителей.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- По данным ГУ МВД Москвы, взрыв произошел около 20:10 возле летнего кафе у дома № 1 на Кудринской площади.
- Как сообщили в НАК, самодельное взрывное устройство туда пыталась пронести неизвестная женщина, которой не дал пройти охранник.
Жертвы и пострадавшие
- В результате взрыва 3 человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в столичном ГУ МВД.
- Позднее в НАК сообщили о 21 пострадавшем.
- По данным НАК, среди погибших — пытавшаяся пронести взрывное устройство, остановивший ее охранник и посетитель кафе.
- Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Расследование
- На месте взрыва работают следователи и криминалисты столичного СК, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Ситуация на фоне взрыва
- Полиция и Росгвардия ограничили проход возле жилой высотки на Кудринской площади в Москве, где произошел взрыв, передает корреспондент ТАСС.
- Департамент транспорта Москвы сообщил о переносе на новую дату в связи с непредвиденными обстоятельствами Второго ночного велофестиваля.
- Кроме того, в департаменте сообщили о временном закрытии движения автомобилей на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок, съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.
- Позднее в ведомстве сообщили о возобновлении движения автотранспорта на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста. Кроме того, для автомобилистов открыли участок на внешней стороне Садового кольца от Житной улицы до улицы Старая Басманная.
- Станция московского метро «Баррикадная» возле от кафе, у которого произошел взрыв, работает в штатном режиме, передает корреспондент ТАСС.
- Также открыта соседняя с ней станция метро «Краснопресненская» Кольцевой линии.
- Как сообщили в департаменте транспорта, движение трамваев трех маршрутов в центре Москвы восстановили после взрыва на Кудринской площади и несостоявшегося ночного велофестиваля.