Следователи СК работают на месте взрыва в ресторане в центре Москвы

Напомним, взрыв прогремел в ресторане итальянской кухни на Кудринской площади в Москве, после чего начался пожар. В день происшествия заведение было закрыто для обычных посетителей, так как там проходило частное мероприятие. Среди госпитализированных — четверо сотрудников ресторана. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия послужила утечка газа. МВД подтвердило гибель трёх человек при взрыве. В результате происшествия на Кудринской площади также пострадали 15 человек.