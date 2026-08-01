Life.ru снял обстановку у ресторана на Кудринской площади в Москве, где прогремел взрыв

По последним официальным данным, взрыв унёс жизни трёх человек. Ещё 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди госпитализированных находятся четверо сотрудников заведения. После взрыва в ресторане начался пожар. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка газа. Следователи и сотрудники оперативных служб продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.