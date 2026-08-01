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Президент Словении Наташа Пирц Мусар попала в ДТП

Президент Словении Наташа Пирц Мусар получила легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. После ночи под наблюдением врачей ее планируют выписать из больницы для дальнейшего лечения дома.

Источник: Аргументы и факты

Президент Словении Наташа Пирц Мусар получила легкие травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. После ночи под наблюдением врачей ее планируют выписать из больницы для дальнейшего лечения дома.

Авария произошла в пятницу в тоннеле Кастелец на прибрежной автомагистрали. В администрации президента сообщили, что глава государства возвращалась из Хорватии, где проводила отпуск, на благотворительное мероприятие в городе Коменда.

По данным полиции Копера, в ДТП попали два служебных автомобиля, сопровождавшие охраняемое лицо. В результате происшествия пострадали два человека: один получил легкие травмы, другой — тяжелые. Оба были госпитализированы в больницу города Изола.

Причины аварии устанавливаются. Материалы по факту происшествия переданы в Специализированную государственную прокуратуру Словении.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил двух мотоциклистов в Новосибирске.