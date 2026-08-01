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Ресторан Balzi Rossi не пострадал после взрыва на Кудринской площади в Москве

Ресторан Balzi Rossi не пострадал в результате взрыва рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил шеф-повар заведения Кармине Альфьери в социальной сети.

Ресторан Balzi Rossi не пострадал в результате взрыва рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил шеф-повар заведения Кармине Альфьери в социальной сети.

— Благодарим всех за слова поддержки и ваше неравнодушие. С нашим рестораном Balzi Rossi все в порядке, — говорится в сообщении.

По его словам, проблема возникла снаружи ресторана. Альфьери добавил, что помещение и кухня находятся в идеальном состоянии, а сотрудников ресторана среди пострадавших нет.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что взрыв произошел именно в ресторане Balzi Rossi. По данным Telegram-каналов, заведение было закрыто на частное мероприятие. В момент ЧП в ресторане проходила свадьба, внутри здания находилось около 50 человек. Предварительно, взрыв возник из-за утечки газа на кухне, утверждают журналисты.