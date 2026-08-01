Ресторан Balzi Rossi не пострадал после взрыва на Кудринской площади в Москве

При этом ранее в СМИ появилась информация, что взрыв произошел именно в ресторане Balzi Rossi. По данным Telegram-каналов, заведение было закрыто на частное мероприятие. В момент ЧП в ресторане проходила свадьба, внутри здания находилось около 50 человек. Предварительно, взрыв возник из-за утечки газа на кухне, утверждают журналисты.