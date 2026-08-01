Взрыв в ресторане на Кудринской площади в Москве: что известно

Вечером в субботу, 1 августа, в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв. Заведение находится на первом этаже сталинской высотки у станции метро «Баррикадная». Что известно об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».
Причины и обстоятельства.
Ресторан, в котором произошел хлопок, был закрыт на частное мероприятие. По данным Shot, в тот момент в заведении проходила свадьба, внутри находились около 50 человек. Предположительно, взрыв мог произойти из-за утечки газа на кухне.
Погибшие и пострадавшие.
В столичном СК отметили, что число погибших и пострадавших уточняется. На месте работают следователи и криминалисты, они проводят осмотр места происшествия.
При этом, по информации ГУ МВД России по Москве, в результате случившегося три человека погибли и 15 пострадали. По неподтвержденным данным «112», семнадцать человек находятся в тяжелом состоянии в больницах Москвы после взрыва.
Другие последствия.
После хлопка возникло возгорание. По неофициальным сведениям СМИ, пожару был присвоен третий ранг сложности. Его оперативно потушили.
Движение транспорта временно перекрыли на ряде улиц в районе происшествия. Кроме того, участников ночного велофестиваля по Садовому кольцу столицы эвакуировали из-за произошедшего. Мероприятие перенесли на другую дату, о которой будет сообщено отдельно на официальных ресурсах столицы.
Реакция ресторана.
Шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери заявил, что с рестораном «все в порядке»: взрыв якобы произошел снаружи, а не внутри помещений. Представители администрации в соцсетях также поблагодарили неравнодушных людей за поддержку и заявили, что с заведением «все хорошо». Но вскоре эта публикация была удалена.