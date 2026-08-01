Взрыв в ресторане на Кудринской площади в Москве: что известно

Шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери заявил, что с рестораном «все в порядке»: взрыв якобы произошел снаружи, а не внутри помещений. Представители администрации в соцсетях также поблагодарили неравнодушных людей за поддержку и заявили, что с заведением «все хорошо». Но вскоре эта публикация была удалена.