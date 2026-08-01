15-летняя девушка ударила ножом подруг во время пьянки

В Стерлитамаке сотрудники полиции задержали 15-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на двух сверстниц. Инцидент произошел во время совместного распития алкогольных напитков в одной из городских квартир, где подростки остались без контроля взрослых.
По данным регионального МВД, между тремя школьницами внезапно возник конфликт. В ходе ссоры одна из них схватила кухонный нож и нанесла ранения обеим подругам. На место происшествия выехала группа немедленного реагирования, которая задержала предполагаемую нападавшую и госпитализировала пострадавших.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в рамках разбирательства правоохранители проверят родителей девочек на предмет выполнения обязанностей по контролю за детьми и обеспечению их безопасности. Особое внимание будет уделено тому, каким образом подростки получили доступ к алкоголю и почему находились без присмотра.
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