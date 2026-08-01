15-летняя девушка ударила ножом подруг во время пьянки

В ведомстве добавили, что в настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также в рамках разбирательства правоохранители проверят родителей девочек на предмет выполнения обязанностей по контролю за детьми и обеспечению их безопасности. Особое внимание будет уделено тому, каким образом подростки получили доступ к алкоголю и почему находились без присмотра.