В ДНР 10 человек пострадали при ударах беспилотников

При ударе БПЛА по шахте в Калининском районе Горловки пострадала женщина. В Волновахском муниципальном округе при атаке на тепловоз пострадали два мужчины — машинист и помощник машиниста. Еще один человек получил ранения средней степени тяжести при ударе дрона по машине на дороге Кировское — Шахтерск.