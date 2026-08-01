Паника стихла сразу: Очевидец — о первых минутах после взрыва в кафе в центре Москвы

Очевидец рассказал, что происходило после взрыва в ресторане в центре Москвы. Видео © Life.ru.
Свидетели происшествия также пытались помочь пострадавшим до приезда экстренных служб. После взрыва в здании ресторана начался пожар.
«Как таковой паники не было. Она утихла в течение первой минуты. Люди начали убегать в сторону метро, чтобы скрыться, но затем вернулись, чтобы узнать, что произошло», — рассказал очевидец.
Трагедия произошла в ресторане итальянской кухни на Кудринской площади. В день происшествия заведение было закрыто для обычных посетителей, так как там проходило частное мероприятие. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. По информации ГУ МВД России по Москве, в результате происшествия погибли три человека, ещё 15 получили различные травмы.
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