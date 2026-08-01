Женщина получила ранения при атаке дрона в Курской области

Ранее в Белгородской области беспилотники атаковали два района. В результате пострадали трое мирных жителей. В городе Шебекино дрон ударил по территории промпредприятия. Трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Их увезли в районную больницу. По словам врачей, состояние двоих из них тяжёлое.