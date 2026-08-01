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Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Курской области

В Курской области два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние контролируют врачи.

Источник: Аргументы и факты

Два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, в селе Вишнево Беловского района после удара БПЛА пострадал 62-летний мужчина. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и открытая рана головы.

Еще один беспилотник атаковал Рыльск, где ранения получил мужчина 1958 года рождения. Врачи выявили у него ранение левой голени и акубаротравму.

Как отметил Хинштейн, обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Они будут проходить амбулаторное лечение, при необходимости их доставят в Курск.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе атаковал маршрутное такси в Брянской области.

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