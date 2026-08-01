Франция передохнула: лесные пожары наконец взяты под контроль

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что масштабные лесные пожары, бушевавшие на территории республики, удалось взять под контроль. В интервью изданию La Tribune Dimanche глава правительства уточнил, что в целом по стране ситуация стабилизировалась.
Особое внимание он уделил департаменту Жиронда, расположенному на юго-западе страны. Там борьба с огнем была затруднена из-за уникального природного явления: пламя создавало собственные воздушные потоки, что делало распространение пожара непредсказуемым. По словам Лекорню, в настоящий момент и там удалось восстановить контроль.
Глава кабмина связал успех тушения с несколькими факторами: самоотверженной работой экстренных служб, изменением погодных условий и круглосуточным мониторингом очагов возгорания. Он подчеркнул, что ситуация остается стабильной благодаря комплексным усилиям спасателей.
Напомним, что текущий год стал рекордным по масштабам лесных пожаров в Европе. Ранее Еврокомиссия сообщала о мобилизации 13 самолетов и 4 вертолетов через механизм гражданской обороны ЕС для помощи пострадавшим регионам, а также о привлечении сотен пожарных из разных стран Союза для борьбы с огнем в Испании и Франции.
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