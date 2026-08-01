Франция передохнула: лесные пожары наконец взяты под контроль

Напомним, что текущий год стал рекордным по масштабам лесных пожаров в Европе. Ранее Еврокомиссия сообщала о мобилизации 13 самолетов и 4 вертолетов через механизм гражданской обороны ЕС для помощи пострадавшим регионам, а также о привлечении сотен пожарных из разных стран Союза для борьбы с огнем в Испании и Франции.