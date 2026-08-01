Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция передохнула: лесные пожары наконец взяты под контроль

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что масштабные лесные пожары, бушевавшие на территории республики, удалось взять под контроль.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что масштабные лесные пожары, бушевавшие на территории республики, удалось взять под контроль. В интервью изданию La Tribune Dimanche глава правительства уточнил, что в целом по стране ситуация стабилизировалась.

Особое внимание он уделил департаменту Жиронда, расположенному на юго-западе страны. Там борьба с огнем была затруднена из-за уникального природного явления: пламя создавало собственные воздушные потоки, что делало распространение пожара непредсказуемым. По словам Лекорню, в настоящий момент и там удалось восстановить контроль.

Глава кабмина связал успех тушения с несколькими факторами: самоотверженной работой экстренных служб, изменением погодных условий и круглосуточным мониторингом очагов возгорания. Он подчеркнул, что ситуация остается стабильной благодаря комплексным усилиям спасателей.

Напомним, что текущий год стал рекордным по масштабам лесных пожаров в Европе. Ранее Еврокомиссия сообщала о мобилизации 13 самолетов и 4 вертолетов через механизм гражданской обороны ЕС для помощи пострадавшим регионам, а также о привлечении сотен пожарных из разных стран Союза для борьбы с огнем в Испании и Франции.

Ранее мы писали: Пожары во Франции могут уничтожить винодельню известных актеров.

Читайте также: Людей эвакуировали по морю: в Греции дома сгорели из-за лесного пожара.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше