Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ под Белгородом

Два мирных жителя получили травмы в результате ударов беспилотников по Белгородскому округу. Об атаках сообщили в оперативном штабе региона.

Источник: Life.ru

В посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Пострадавшего доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Ещё один человек получил акубаротравму после атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Таврово. Медики оказали ему помощь в Белгородской городской больнице № 2, после чего пациента отпустили на амбулаторное лечение.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. Специалисты продолжают оценивать последствия атак и оказывают помощь жителям, оказавшимся в зоне обстрелов.

Ранее Life.ru писал, что в Горловке после удара беспилотника пострадали пять человек, среди них были сотрудники скорой помощи. По данным мэра города Ивана Приходько, под атаку попали четыре медика и один мирный житель. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше