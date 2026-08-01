При атаках ВСУ в ДНР ранило 10 человек, включая сотрудника МЧС и медиков

По его словам, в Волновахском округе ранение получил сотрудник МЧС. Там же беспилотник атаковал тепловоз, в результате чего пострадали машинист и его помощник.
В Горловке под удар попала бригада скорой помощи. Ранения получили водитель, врач, два фельдшера и пациент. Кроме того, в городе пострадал сторож одного из шахтных предприятий.
Ещё один человек получил травмы после удара беспилотника по легковому автомобилю на дороге Кировское — Шахтёрск. Во всех перечисленных случаях украинские военные использовали ударные БПЛА.
По информации главы региона, атаки также повредили четыре объекта инфраструктуры, автомобиль скорой помощи, спецтехнику МЧС и два легковых автомобиля.
Ранее Life.ru писал, что в Курской области женщина получила ранения при атаке дрона. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
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