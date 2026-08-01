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При атаках ВСУ в ДНР ранило 10 человек, включая сотрудника МЧС и медиков

Десять мирных жителей получили ранения в ДНР с начала суток после атак украинских беспилотников. Среди пострадавших оказались сотрудники экстренных служб, медики и работники железной дороги. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Десять мирных жителей республики, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части МЧС России, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА вооружённых формирований Украины», — написал Пушилин.

По его словам, в Волновахском округе ранение получил сотрудник МЧС. Там же беспилотник атаковал тепловоз, в результате чего пострадали машинист и его помощник.

В Горловке под удар попала бригада скорой помощи. Ранения получили водитель, врач, два фельдшера и пациент. Кроме того, в городе пострадал сторож одного из шахтных предприятий.

Ещё один человек получил травмы после удара беспилотника по легковому автомобилю на дороге Кировское — Шахтёрск. Во всех перечисленных случаях украинские военные использовали ударные БПЛА.

По информации главы региона, атаки также повредили четыре объекта инфраструктуры, автомобиль скорой помощи, спецтехнику МЧС и два легковых автомобиля.

Ранее Life.ru писал, что в Курской области женщина получила ранения при атаке дрона. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

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