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Два человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Два человека получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Два человека получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Один человек пострадал при взрыве FPV-дрона во дворе частного дома в поселке Октябрьский. Мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Его доставят в городскую больницу в Белгороде.

Еще один мужчина обратился за помощью в городскую больницу номер 2 в Белгороде. У него диагностировали акубаротравму. Он пострадали при ударе БПЛА по коммерческому объекту в селе Таврово. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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