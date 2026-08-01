Два человека пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Еще один мужчина обратился за помощью в городскую больницу номер 2 в Белгороде. У него диагностировали акубаротравму. Он пострадали при ударе БПЛА по коммерческому объекту в селе Таврово. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.