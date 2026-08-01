В ДНР из-за атак дронов ВСУ пострадали десять мирных жителей

Как уточнил Пушилин, утром спасатели направлялись к месту пожара в Волновахском районе, однако по пути их подразделение было атаковано.
В Центрально-Городском районе Горловки в результате удара по автомобилю скорой помощи пострадали врач и два фельдшера. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили водитель и пациент.
В Калининском районе Горловки при атаке на территорию шахты пострадала сторож. В Волновахском муниципальном округе в результате удара по тепловозу пострадали машинист и его помощник.
На автодороге Кировское — Шахтерск при атаке на автомобиль мужчина получил ранения средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, автомобиль скорой помощи и два легковых автомобиля.