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В ДНР из-за атак дронов ВСУ пострадали десять мирных жителей

Десять человек пострадали в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«Десять мирных жителей Республики, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части МЧС России, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал он на платформе «Макс».

Как уточнил Пушилин, утром спасатели направлялись к месту пожара в Волновахском районе, однако по пути их подразделение было атаковано.

В Центрально-Городском районе Горловки в результате удара по автомобилю скорой помощи пострадали врач и два фельдшера. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили водитель и пациент.

В Калининском районе Горловки при атаке на территорию шахты пострадала сторож. В Волновахском муниципальном округе в результате удара по тепловозу пострадали машинист и его помощник.

На автодороге Кировское — Шахтерск при атаке на автомобиль мужчина получил ранения средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, автомобиль скорой помощи и два легковых автомобиля.