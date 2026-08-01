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В ресторане в центре Москвы взорвалось самодельное взрывное устройство

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Подрыв самодельного взрывного устройства произошел в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы, бомбу, предположительно, принесла женщина, которая погибла при взрыве. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Источник: РИА "Новости"

«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — сообщили в НАК.

По информации комитета, ранения различной степени тяжести получил 21 человек.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.