Охранник погиб, не пустив женщину с бомбой в московский ресторан

Одним из погибших оказался охранник ресторана. Мужчина не пропустил в заведение женщину, которая проносила взрывное устройство, и в результате поплатился жизнью. Информацию о подрыве и обстоятельствах случившегося в НАК подтвердили. Женщина также погибла.