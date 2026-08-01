Охранник погиб, не пустив женщину с бомбой в московский ресторан

В центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. По данным Национального антитеррористического комитета, жертвами стали три человека.
Одним из погибших оказался охранник ресторана. Мужчина не пропустил в заведение женщину, которая проносила взрывное устройство, и в результате поплатился жизнью. Информацию о подрыве и обстоятельствах случившегося в НАК подтвердили. Женщина также погибла.
Подробности о других погибших и обстоятельствах, предшествовавших взрыву, пока не уточняются. Спецслужбы выясняют все детали происшествия.
Новость дополняется.
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