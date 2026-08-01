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НАК: Женщина пыталась пронести СВУ в ресторан на Кудринской площади

Взрыв в ресторане на столичной Кудринской площади произошел из-за СВУ, которое в заведение пыталась пронести женщина. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Взрыв в ресторане на столичной Кудринской площади произошел из-за СВУ, которое в заведение пыталась пронести женщина. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Всего в результате произошедшего ранения получил 21 человек. Среди погибших — охранник, женщина, которую он пытался остановить, и один из посетителей ресторана.

По данным СМИ, инцидент произошел в заведении Balzi Rossi. Оно было закрыто на частное мероприятие. В момент ЧП в ресторане проходила свадьба, внутри находилось около 50 человек.

Само заведение находится на первом этаже сталинской высотки у станции метро «Баррикадная». Что известно об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Новость дополняется.