НАК: Женщина пыталась пронести СВУ в ресторан на Кудринской площади

Взрыв в ресторане на столичной Кудринской площади произошел из-за СВУ, которое в заведение пыталась пронести женщина. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Всего в результате произошедшего ранения получил 21 человек. Среди погибших — охранник, женщина, которую он пытался остановить, и один из посетителей ресторана.
По данным СМИ, инцидент произошел в заведении Balzi Rossi. Оно было закрыто на частное мероприятие. В момент ЧП в ресторане проходила свадьба, внутри находилось около 50 человек.
Само заведение находится на первом этаже сталинской высотки у станции метро «Баррикадная». Что известно об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».
Новость дополняется.