Неизвестная пыталась пронести взрывное устройство в ресторан в Москве

Согласно заявлению НАК, «в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства».