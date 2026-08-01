Согласно заявлению НАК, «в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства».
Неизвестная пыталась пронести взрывное устройство в ресторан в Москве
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о попытке неизвестной пронести взрывное устройство в ресторан, расположенный на Кудринской площади в Москве.