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НАК: на Кудринской площади в Москве сдетонировало взрывное устройство

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестная попыталась пронести его в ресторан.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестная попыталась пронести его в ресторан.

Как уточнил НАК, при взрыве погибли три человека. В их числе:

охранник, который не пропустил женщину с взрывным устройством в заведение;

женщина, которую подозревают в попытке пронести взрывное устройство в ресторан;

один из посетителей ресторана.

Число пострадавших возросло до 21.

Взрыв возле сталинской высотки на Кудринской площади произошел около 20:10 мск, сообщало МВД. На нескольких улицах перекрывали движение. Велофестиваль, который должен был пройти на садовом кольце, отменен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курьер не донесла бомбу до ресторана».