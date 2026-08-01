НАК: на Кудринской площади в Москве сдетонировало взрывное устройство

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестная попыталась пронести его в ресторан.
Как уточнил НАК, при взрыве погибли три человека. В их числе:
охранник, который не пропустил женщину с взрывным устройством в заведение;
женщина, которую подозревают в попытке пронести взрывное устройство в ресторан;
один из посетителей ресторана.
Число пострадавших возросло до 21.
Взрыв возле сталинской высотки на Кудринской площади произошел около 20:10 мск, сообщало МВД. На нескольких улицах перекрывали движение. Велофестиваль, который должен был пройти на садовом кольце, отменен.
Подробнее — в материале «Ъ» «Курьер не донесла бомбу до ресторана».