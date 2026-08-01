НАК: Взрыв в ресторане в Москве произошёл при попытке женщины пронести СВУ

По данным НАК, женщина попыталась пронести самодельное взрывное устройство в ресторан, однако её не пустил охранник заведения. Взрыв прогремел при попытке занести бомбу внутрь. Женщина и сотрудник погибли на месте. Ещё одним погибшим стал посетитель заведения.