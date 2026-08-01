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НАК: Взрыв в ресторане в Москве произошёл при попытке женщины пронести СВУ

Причиной взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данным Национального антитеррористического комитета, его принесла женщина, которая погибла в результате происшествия.

Источник: Life.ru

«1 августа 2026 года в 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошёл подрыв самодельного взрывного устройства», — указано в сообщении.

По данным НАК, женщина попыталась пронести самодельное взрывное устройство в ресторан, однако её не пустил охранник заведения. Взрыв прогремел при попытке занести бомбу внутрь. Женщина и сотрудник погибли на месте. Ещё одним погибшим стал посетитель заведения.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, кто причастен к организации взрыва.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.