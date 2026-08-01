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Взрыв на Кудринской площади в Москве: трое погибших и 15 раненых, что известно

Три человека погибли и 15 пострадали при взрыве у кафе на Кудринской площади.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли и еще 15 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва у кафе на Кудринской площади в Москве. Инцидент произошел вечером в субботу, 1 августа. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники столичной полиции.

«Сегодня около 20:10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — говорится в заявлении, опубликованном ГУ МВД России по Москве.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по столице, точное количество погибших и пострадавших в результате инцидента уточняется. На месте работают следователи и криминалисты.

Согласно заявлению Минздрава России, всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Подробностей об их состоянии ведомство не приводит.

Взрыв произошел у кафе на Кудринской площади в Москве Иван МАКЕЕВ.

Как сообщили очевидцы, в районе Кудринской площади в центре Москвы был слышен сильный хлопок. ЧП произошло у одного из ресторанов, расположенного на первом этаже жилого дома. По предварительной информации, взрыв имеет бытовой характер. В правоохранительных органах уточнили, что в момент инцидента заведение было закрыто на проведение частного мероприятия. Была перекрыта часть Баррикадной улицы.

Позднее представители столичного Дептранса сообщили о частичном закрытии участков дороги на внешней стороне Садового кольца. Ранее ведомство на фоне инцидента сообщило о переносе даты проведения ночного велофестиваля в Москве, который должен был пройти в городе 1 августа. Участники должны были стартовать в 21:00.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв произошел на трассе в Москве в минувший понедельник, 27 июля. В результате ДТП с участием двух транспортных средств в районе села Вороново погибли два человека, еще двое получили травмы.

После столкновения BMW с грузовиком на Калужском шоссе в Москве произошел взрыв и пожар. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель машины выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым авто. После удара произошло возгорание обоих автомобилей. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.