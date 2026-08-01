Взрыв на Кудринской площади в Москве: трое погибших и 15 раненых, что известно

Как сообщили очевидцы, в районе Кудринской площади в центре Москвы был слышен сильный хлопок. ЧП произошло у одного из ресторанов, расположенного на первом этаже жилого дома. По предварительной информации, взрыв имеет бытовой характер. В правоохранительных органах уточнили, что в момент инцидента заведение было закрыто на проведение частного мероприятия. Была перекрыта часть Баррикадной улицы.